В Башкирии благодаря пожарным извещателям спаслись более 300 человек

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 2016 года в республике благодаря пожарным извещателям спасено 342 человека, из них 134 – дети. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

В Аургазинском районе хозяйка дома отвлеклась на плач ребенка и оставила готовящуюся пищу на плите, что привело к пожару. Услышав громкий звук сработавшего извещателя, женщина успела потушить начинающийся пожар на кухне.

На момент срабатывания извещателя в доме находились также трое малолетних детей и их бабушка. Женщина получила пожарный извещатель по республиканской программе «Пожарный извещатель – в каждый дом, в каждую квартиру» как многодетная семья в 2017 году.

Напомним, бесплатно пожарный извещатель могут бесплатно получить следующий категории граждан:

– семьи с детей, находящихся в социально опасном положении;

– малоимущие многодетные семьи;

– семьи при рождении ребенка с 1 января 2018 года;

– одиноко проживающие граждане в возрасте от 55 и старше.

За подробной информацией можно обратиться по телефону в Центр службы профилактики пожаров по номеру телефона: 8 (347) 218-16-30 в будние дни с 9.00 до 18.00 часов.

Самостоятельно приобрести извещатель можно в специализированных магазинах противопожарного оборудования или магазинах электротоваров.