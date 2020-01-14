Фото: Стоп-кадр НТВ В Башкирии работает единственная школа в России, где официально преподают латышский язык Фото: Стоп-кадр НТВ

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Илона Савераса — единственный официальный школьный учитель в России по латышскому языку. Преподает эмигрантка из Латвии в башкирском селе Максим Горький, которое находится в Архангельском районе Башкирии. Население — не больше 1000 человек. В свое время она переехала в республику на один год, а задержалась на 11 лет.

«Мне было труднее привыкнуть к тому, что туалет на улице, а остальное — от этого не умирают, — признается Илона в эфире телеканала НТВ. — Еще у нас нет синдрома «кота Леопольда» дружить со всеми, а здесь и обогреют, и накормят, и помоют».

В селе Максим Горький латышей не много — поровну с башкирами и русскими. Однако дети с удовольствием учат язык своих предков, которые переселились в Башкирии в столыпинские времена в конце XIX века. Говорят, с тех пор латышский сильно изменился.

Латышский язык в максимогорьковской школе учат наравне с официальными русским и башкирским с первого класса. Дети даже создали свой музыкальный ансамбль и успели выступить на конкурсе в Латвии.