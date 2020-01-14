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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе власти исполнят три новогодних желания детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Единая Россия

В Уфе власти исполнят три новогодних желания детей Фото: Единая Россия

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

305 метров и шесть тысяч различных желаний. Таковы результаты уфимской акции «Новогодняя цепочка дружбы». Самые заветные желания детей собирались с 20 декабря 2019 года. Сегодня потенциальные исполнители желаний — супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров и министр культуры Амина Шафикова случайным образом вытащили из цепочки три записи детей.

Елена Казанцева из уфимской гимназии №39 хочет побывать в кабинете руководителя региона. Мечта Софии Хазигалеевой из школы №47 Уфы — спеть на сцене ГКЗ «Башкортостан» вместе Аскаром Абдразаковым или Вильданом Яруллиным. Воспитанник школы высшего спортивного мастерства Батырхан хочет посмотреть матч хоккейного клуба «Салават Юлаев» с VIP-ложи.

«Мы свяжемся с мальчиком и пригласим его на ближайший матч. А остальных призываю не бояться загадывать желания, мы постараемся претворить их в жизнь», — пообещал Рустем Ахмадинуров.

Теги: Новогодняя цепочка дружбы, Уфа
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