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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии назвал условие строительства стадиона в Балтачевском районе

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии назвал условие строительства стадиона в Балтачевском районе Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Радий Хабиров положительно оценил развитие Балтачевского района и отметил, что оно довольно благоприятное в экономике и в социальной жизни. Глава района встречается с людьми и это очень важно.

«У меня очень благоприятное впечатление оставила ситуация в медицине. Балтачевский район – это первый район, где я встречаю стабильную ситуацию с медицинскими кадрами. Вы сами видели в больнице – 20 молодых врачей, которые приехали в район и работают. Для них здесь создаются все условия – есть школы, садики, дом культуры, жилье предоставляют. На «Часе главы» мы обсудили потребность района в одной школе. Также я дам поручение Минсельхозу оказать поддержку сельхозпроизводителям района. К сожалению, здесь был ряд неудачных решений по развитию экономики района, сейчас главе это приходится исправлять и мы ему конечно поможем», — отметил руководитель республики.

По словам Радия Хабирова, поднималась и тема строительства стадиона. В Башкирии действуют различные программы для реализации этой идеи.

«Если глава добросовестно отрабатывает федеральные, республиканские и свои муниципальные программы, тогда все в порядке. Все эти программы подкреплены деньгами, их надо вовремя освоить, качественно выполнить и что самое главное – советоваться с людьми», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов по итогам своей рабочей поездки в Татышлинский и Балтачевский районы.

Поездка, по словам главы региона, оставила положительные впечатления и он уезжает отсюда с хорошим настроением.

Теги: поездка Балтачевский район, Радий Хабиров
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