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14 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Балтачевская ЦРБ первая решила все кадровые вопросы - Радий Хабиров

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

«Пожалуй, это первый район в республике, в котором решены все кадровые вопросы в системе здравоохранения и местная больница обеспечена всеми необходимыми специалистами», — сказал Радий Хабиров во время общения с врачами Балтачевской центральной районной больницы. Главврач Айдар Хаматов рассказал главе региона, что в больнице сегодня не хватает только хирурга и врача-анестезиолога, остальными специалистами больница укомплектована на 100 процентов.

Ноу-хау местной больницы является то, что диспансеризацию местное население проходит практически в одном большом кабинете, где располагаются все необходимые врачи. Медики принимают пациентов в своих отдельных комнатах, и житель проходит диспансеризацию по специальному маршруту, практически не простаивая в очередях. Радий Хабиров сказал, что это интересный опыт и он даст поручение министру здравоохранения республики Максиму Забелину изучить данную практику.

Глава Башкортостана поблагодарил врачей за их работу, а местную администрацию за планомерную работу по привлечению медицинских кадров в район. Радий Хабиров отметил, что в республике скоро начнет внедряться система категорийности для врачей: врачи будут первой, второй и третьей категорий. Чтобы это не было формальностью, медики должны будут доказывать свою профессиональную подготовку.

«Вы должны постоянно учиться, совершенствовать свое профессиональное мастерство, поспевать за новыми медицинскими технологиями, чтобы не отставать от современных тенденций», — сказал Радий Хабиров.

Первичную медицинскую помощь населению Балтачевского района оказывает амбулаторно-поликлиническая служба на 340 посещений в смену, из них 160 в врачебной амбулатории. Доврачебную помощь оказывают 39 ФАПов и четыре врачебные амбулатории.

Теги: здравоохранение, ЦРБ
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