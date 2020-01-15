Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.41 ↑

EUR 68.42 ↓

15 января Среда

Уфа   °

Молния
12:45 Что известно на данный момент о хлопке газа и обрушении стены дома в Уфе?
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии более 14 тысяч километров дорог не отвечают нормативным требованиям

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более 14 тысяч километров дорог не отвечают нормативным требованиям Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии более 14 тысяч километров дорог не отвечают нормативным требованиям. Анализ состояния автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения региона представила Контрольно-счетная палата республики на заседании комитета в Госсобрании РБ.

45,5% всех автодорог — регионального и межмуниципального значения — 6 218 км. 19,8% — протяженность дорог местного значения в городских округах — 598 км, 41,9% протяженность дорог местного значения в муниципальных районах.

Как сообщила аудитор КСП Елена Морозова, 23 района республики имеют дороги, не отвечающие требованиям в объеме более 50%, в 9 районах — более 70%.

Гострансом республики при формировании расходов на содержание дорог местного значения в результате необоснованного применения понижающего коэффициента к расчетным нормативным денежным затратам размер бюджетных ассигнований снижен до 741 млн рублей. Вместо текущего индекса на 2019 год, который определен в размере 3,8, применялся прогнозный индекс потребительских цен 2009 года — 1,068.

Анализ состояния автодорог межмуниципального и местного значения показал несоблюдение нормативных межремонтных сроков. В основном это связано с недофинансированием дорожных работ и увеличением расходов на содержание дорог, в том числе на проведение ямочного ремонта.

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост плановых показателей по проведению ямочного ремонта.

Для мониторинга и контроля работ в апреле 2019 года Гострансом внедрено мобильное приложение «Дорожный эксперт».

«Как показала проверка, система требует совершенствования, а именно в части привязки к определенному местоположению, определения геолокационных данных выгружаемых отчетных фотографий, загрузки пользователями снимков, установление этапов модерации заявок граждан и отчетности ответственных лиц. Исполнение заявок через приложение «Дорожный эксперт» составило 74%. Отклоненные заявки также имеются», — сказала Елена Морозова.

По проведению ямочного ремонта в республике КСП проверила 80 дорог на территории 19 муниципалитетов. Несмотря на проведение дорожными службами комплекса работ по ямочному ремонту на всех дорогах установлено наличие дефектов дорожного полотна и обочин, в виде ям, выбоин и трещин. В «Дорожный эксперт» было внесено 336 заявок.

Основной организации, обслуживающей дороги регионального и межмуниципального значения Башкиравтодор выдано 49 предписаний. При проверке актов выполненных работ было установлено завышение подрядчиком объемов при принятии заказчиком работ, доложила аудитор.

КСП резюмирует, что ямочный ремонт является вынужденной мерой и по определению не может носить системный характер. Этот вид ремонта нацелен на кратковременное устранение проблем на дороге и ни в коем случае не может заменить полноценный дорожный ремонт, тем более капитальный.

Таким образом, при несоблюдении нормативных межремонтных сроков и необеспечении выполнения полного комплекса работ ямочный ремонт становится малоэффективным. В итоге дороги полностью состоят из заплаток. При сравнительно недорогой стоимости ямочного ремонта он не решает долгосрочную проблему. По итогам года затраты выливаются в значительные суммы бюджета, добавила представитель палаты.

Теги: КСП, дороги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Яндекс.Такси будет бесплатно возить ветеранов и инвалидов войны
В самое ближайшее время в городах и районах Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолет
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков
На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые категории граждан, проживающих в Башкирии. Это семьи с тремя и
В Башкирии предприниматель застрелил партнера из-за долга
10 лет в колонии строгого режима проведет 63-летний житель Татарстана. Предприниматель признан виновным в убийстве своего партнера по бизнесу из Екатерин
В Уфе в честь Дня российской печати наградили лучших журналистов
В Уфе, в конференц-холле агентства «Башинформ», состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской печати. С профессиональным праздником коллег поздр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть