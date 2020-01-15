Фото: Олег Яровиков В Башкирии более 14 тысяч километров дорог не отвечают нормативным требованиям Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии более 14 тысяч километров дорог не отвечают нормативным требованиям. Анализ состояния автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения региона представила Контрольно-счетная палата республики на заседании комитета в Госсобрании РБ.

45,5% всех автодорог — регионального и межмуниципального значения — 6 218 км. 19,8% — протяженность дорог местного значения в городских округах — 598 км, 41,9% протяженность дорог местного значения в муниципальных районах.

Как сообщила аудитор КСП Елена Морозова, 23 района республики имеют дороги, не отвечающие требованиям в объеме более 50%, в 9 районах — более 70%.

Гострансом республики при формировании расходов на содержание дорог местного значения в результате необоснованного применения понижающего коэффициента к расчетным нормативным денежным затратам размер бюджетных ассигнований снижен до 741 млн рублей. Вместо текущего индекса на 2019 год, который определен в размере 3,8, применялся прогнозный индекс потребительских цен 2009 года — 1,068.

Анализ состояния автодорог межмуниципального и местного значения показал несоблюдение нормативных межремонтных сроков. В основном это связано с недофинансированием дорожных работ и увеличением расходов на содержание дорог, в том числе на проведение ямочного ремонта.

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост плановых показателей по проведению ямочного ремонта.

Для мониторинга и контроля работ в апреле 2019 года Гострансом внедрено мобильное приложение «Дорожный эксперт».

«Как показала проверка, система требует совершенствования, а именно в части привязки к определенному местоположению, определения геолокационных данных выгружаемых отчетных фотографий, загрузки пользователями снимков, установление этапов модерации заявок граждан и отчетности ответственных лиц. Исполнение заявок через приложение «Дорожный эксперт» составило 74%. Отклоненные заявки также имеются», — сказала Елена Морозова.

По проведению ямочного ремонта в республике КСП проверила 80 дорог на территории 19 муниципалитетов. Несмотря на проведение дорожными службами комплекса работ по ямочному ремонту на всех дорогах установлено наличие дефектов дорожного полотна и обочин, в виде ям, выбоин и трещин. В «Дорожный эксперт» было внесено 336 заявок.

Основной организации, обслуживающей дороги регионального и межмуниципального значения Башкиравтодор выдано 49 предписаний. При проверке актов выполненных работ было установлено завышение подрядчиком объемов при принятии заказчиком работ, доложила аудитор.

КСП резюмирует, что ямочный ремонт является вынужденной мерой и по определению не может носить системный характер. Этот вид ремонта нацелен на кратковременное устранение проблем на дороге и ни в коем случае не может заменить полноценный дорожный ремонт, тем более капитальный.

Таким образом, при несоблюдении нормативных межремонтных сроков и необеспечении выполнения полного комплекса работ ямочный ремонт становится малоэффективным. В итоге дороги полностью состоят из заплаток. При сравнительно недорогой стоимости ямочного ремонта он не решает долгосрочную проблему. По итогам года затраты выливаются в значительные суммы бюджета, добавила представитель палаты.