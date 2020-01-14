Радий Хабиров: Капитальный ремонт школ в республике будем проводить комплексно

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Капитальный ремонт школ в республике будет проходить комплексно, строительные организации, зайдя на объект, проведут одновременно все виды необходимых работ. Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров заявил во время посещения средней школы №2 в селе Старобалтачево. При этом будет сформирован отдельный график по капитальному ремонту средних учебных заведений, которые нуждаются в нем в первую очередь.

Средняя школа №2 села Старобалтачево была открыта в 2000 году и рассчитана на 360 учащихся, здесь работают 44 учителя, пионервожатая, социальный педагог, педагог-психолог. По словам директора школы Азамата Маглумова, высшее образование имеют все педагогические работники. Средний педагогический стаж — 24 года. Средний возраст педагогического коллектива — 43 года. В этом учебном году обучаются 492 учащихся в 23 классах, поэтому обучение ведется в две смены.

В учебном заведении особое внимание уделяется электронному обучению. В школе открыты две республиканские экспериментальные площадки по развитию технологий электронного обучения. Создана республиканская пилотная площадка по направлению «Разработка и реализация модели кружковой работы с использованием технологии электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов) при БГПУ.

По словам главы администрации Балтачевского района Ильгиза Субушева, сегодня есть потребность в строительстве основной общеобразовательной школы на 140 мест в микрорайоне «Западный» села Старобалтачево. Уже выделен земельный участок. Радий Хабиров отметил, что данный вопрос требует проработки.