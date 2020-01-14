Фото: Олег Яровиков На железнодорожном вокзале Уфы установят памятник ушедшим на фронт Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В начале мая на территории железнодорожного вокзала «Уфа» состоится открытие памятника жителям Башкирии, ушедшим на фронт. Об этом сообщили во вторник на заседании президиума республиканского правительства, одним из вопросов которого стала подготовка к празднованию в регионе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам первого вице-премьера Андрея Назарова, чтобы подчеркнуть многонациональность региона, композиция памятника ушедшим на фронт будет состоять из семи фигур в одежде разных национальностей.

«Сам памятник в бронзе уже отливают. Он станет одним из достояний Уфы и республики, — подчеркнул Назаров. — Однако, помимо технического исполнения есть еще и контентная работа. В частности, как будет оформлена площадка, что будет написано на заднике. Будут ли это имена павших или это будут полки, уходящие на фронт. Словом, нужно все это хорошо продумать, взять на контроль и работать. Осталось совсем немного времени».