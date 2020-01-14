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В Сибае открывается пятая в Башкирии молочная кухня

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госкомторговли РБ

В Сибае открывается пятая в Башкирии молочная кухня Фото: пресс-служба Госкомторговли РБ

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Сибае в ближайшее время откроется молочная кухня – пятая в республике, сообщили в пресс-службе Госкомторговли региона.

Ранее аналогичные производства были созданы в Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Белорецке. Каждая из этих молочных кухонь ежесуточно перерабатывает до 5 тонн молока.

Как сообщил директор ГАУ «Молочная кухня» Эльдар Сайгафаров, с июля по декабрь 2019 года для самых маленьких жителей республики выпущено 1,2 млн порций высококачественной молочной продукции.

«Йогурты, кефиры, творог — все изготовлено с любовью и соблюдением самых строгих санитарных правил и норм, — отметил он. — Нашу продукцию в прошлом году бесплатно получали более 6400 детей из многодетных и малоимущих семей. С этого года обеспечение детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет в Башкирии будет повсеместным».
На сегодняшний день в городах и районах республики работают 63 раздаточных пункта. В ближайшие дни они появятся еще в Нефтекамске (пр. Юбилейный, 21), Белорецке (ул. К.Маркса, 57), Баймаке (пр. С.Юлаева, 33) и Сибае (ул. Маяковского, 26).

«Мы рады, что продукция молочных кухонь востребована жителями республики, — прокомментировал председатель Госкомторговли Башкирии Алексей Гусев. — Родители, приходя на пункты раздачи, рассказывают нам о том, что малыши с охотой едят, наблюдается хорошая переносимость молочной продукции даже детьми, страдающими аллергией. Для нас это является высшей наградой».
Как подчеркнули в ведомстве, возрождение молочных кухонь способствует реализации национального проекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Теги: молочная кухня
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