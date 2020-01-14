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В Башкирии почтальон спасла от огня более 20 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии почтальон спасла от огня более 20 человек Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

На днях в Межгорье загорелась квартира в многоквартирном доме по улице Дудорова. Предотвратить большую беду помогла почтальон Эльвира Шаяхметова.

От отравления продуктами горения и от огня спасены более 20 человек, в том числе семь детей. В спасении людей большую роль сыграли своевременные и решительные действия почтальона, а также проявленные ею при этом смелость и мужество, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Эльвира Шаяхметова в этот день разносила пенсию. В первом подъезде она увидела отблески пламени и сильный дым, шедший из окон квартиры на втором этаже, услышала крики.

Учитывая, что дом щитосборный и огонь может в считанные минуты поглотить ветхие деревянные конструкции дома, превратиться в огромный пожар, Эльвира решила не терять время. Пока очевидцы вызывали пожарных, она начала стучать в двери квартир, оповещая людей, чтобы те выходили на улицу. Зная, что во втором подъезде проживает тяжелобольная пенсионерка, позвонила ей и сообщила о том, что необходимо выходить.

«Оповестив всех жителей и отключив совместно с жителями электроснабжение в электрощите, Эльвира поднялась в квартиру и помогла пожилой женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться из-за перенесенной операции, собраться и выйти на улицу, на свежий воздух. Выражаем огромную благодарность и признательность Эльвире Ишмухаметовне», — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.

Теги: спасение при пожаре
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