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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В новом микрорайоне Иглино открылась школа №5

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В микрорайоне Ново-Иглино открылось новая школа №5 на 640 мест. На сегодняшний день это самая большая школа в райцентре. Образовательное учреждение совмещено с детским садом «Акбузат» на 140 мест.

Объект построен в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан» и регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Стоимость объекта (строительство, оборудование) — около 370 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Школа укомплектована современным оборудованием – интерактивными досками, компьютерами и оргтехникой, есть актовый и два спортивных зала. Участок территории образовательного учреждения оборудован площадками для прогулок малышей, также имеются площадки для занятий спортом для школьников, пришкольный сад.

В детском саду открылись две группы для детей от двух месяцев до трех лет, чтобы мамы пораньше могли выходить на работу, а также шесть групп для детей от трех до семи лет. В микрорайоне Ново-Иглино живет почти 3 тысячи жителей, много молодых семей.

В декабре 2019 года в школе побывал глава Башкирии Радий Хабиров, оценивший готовность объекта.

Теги: школа, детсад
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