Фото: Олег Яровиков В деревне Штанды Балтачевского района в новом учебном году откроется новая школа Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Новая школа на 80 учащихся с детским садом на 40 детей является одним из ста юбилейных объектов, запланированных к 100-летию Башкортостана. Ее строительство началось в августе 2018 года. Общая стоимость всех работ вместе с оборудованием и благоустройством составляет 165 млн рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил строящийся объект в рамках своей рабочей поездки по Балтачевскому району. В настоящее время здесь завершены работы по строительству здания, идут отделочные работы внутри школы с детским садом. Подходят к завершению работы по внутренней отделке здания. Директор школы Линиза Нуртдинова отметила, что в школе обучение будет вестись в одну смену. Начальные классы будут обучаться в отдельном блоке. В детском садике планируется организовать две группы по 20 человек.

Строители заверили главу региона, что новая школа распахнет свои двери 1 сентября текущего года.