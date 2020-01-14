Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.94 ↓

EUR 67.81 ↑

14 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В деревне Штанды Балтачевского района в новом учебном году откроется новая школа

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В деревне Штанды Балтачевского района в новом учебном году откроется новая школа Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Новая школа на 80 учащихся с детским садом на 40 детей является одним из ста юбилейных объектов, запланированных к 100-летию Башкортостана. Ее строительство началось в августе 2018 года. Общая стоимость всех работ вместе с оборудованием и благоустройством составляет 165 млн рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил строящийся объект в рамках своей рабочей поездки по Балтачевскому району. В настоящее время здесь завершены работы по строительству здания, идут отделочные работы внутри школы с детским садом. Подходят к завершению работы по внутренней отделке здания. Директор школы Линиза Нуртдинова отметила, что в школе обучение будет вестись в одну смену. Начальные классы будут обучаться в отдельном блоке. В детском садике планируется организовать две группы по 20 человек.

Строители заверили главу региона, что новая школа распахнет свои двери 1 сентября текущего года.

Теги: образование, школа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Авария на автодороге Сибай - Акъяр: один погиб, шесть пострадали, в том числе ребенок
Сегодня утром в Хайбуллинском районе республики на автодороге Сибай - Акъяр произошла авария, есть погибший. По предварительным данным, столкнулись вс
В Башкирии сохранится «сухой закон» на сабантуях и в новогодние каникулы
Глава Башкортостана Радий Хабиров положительно оценил итоги временного запрета на розничную продажу алкоголя в новогодние праздники и заявил о том, что
В Башкирии на Инзерских зубчатках потерялся мужчина
12 января в Белорецком районе мужчина 1962 года рождения уехал в горы и не вернулся. Как сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по ЧС Елена Зинатуллин
Новый массажист ФК «Уфа» трижды становился призером российского ультрамарафона на 100 км
Врачебный штаб ФК «Уфа» пополнил новый массажист Азат Ахметдинов. Молодой специалист впервые отправился на сборы с основной командой. Однако в его биогра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть