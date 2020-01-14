Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.94 ↓

EUR 67.81 ↑

14 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России планируют решить проблему жилья для сирот в течение нескольких лет

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Проблема обеспечения жильем детей-сирот должна решиться в России в течение нескольких лет. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Острая проблема – обеспечение жильем детей-сирот. Сегодня 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, уже имеющих на это право. Мы сделали предложение, не первый раз обратились в правительство, и с правительством, наконец, выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет», — цитирует слова Кудрина РИА Новости.

В конце мая в интервью изданию аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова заявляла, что в России сложилась система «крепостного права» в отношении сирот, которые годами ждут очереди на бесплатное жилье, не имея возможности переехать в другой регион. На тот момент в такой ситуации находились 275 тысяч человек.

Теги: жилье для сирот
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Авария на автодороге Сибай - Акъяр: один погиб, шесть пострадали, в том числе ребенок
Сегодня утром в Хайбуллинском районе республики на автодороге Сибай - Акъяр произошла авария, есть погибший. По предварительным данным, столкнулись вс
В Башкирии сохранится «сухой закон» на сабантуях и в новогодние каникулы
Глава Башкортостана Радий Хабиров положительно оценил итоги временного запрета на розничную продажу алкоголя в новогодние праздники и заявил о том, что
В Башкирии на Инзерских зубчатках потерялся мужчина
12 января в Белорецком районе мужчина 1962 года рождения уехал в горы и не вернулся. Как сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по ЧС Елена Зинатуллин
Новый массажист ФК «Уфа» трижды становился призером российского ультрамарафона на 100 км
Врачебный штаб ФК «Уфа» пополнил новый массажист Азат Ахметдинов. Молодой специалист впервые отправился на сборы с основной командой. Однако в его биогра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть