В России планируют решить проблему жилья для сирот в течение нескольких лет

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Проблема обеспечения жильем детей-сирот должна решиться в России в течение нескольких лет. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Острая проблема – обеспечение жильем детей-сирот. Сегодня 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, уже имеющих на это право. Мы сделали предложение, не первый раз обратились в правительство, и с правительством, наконец, выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет», — цитирует слова Кудрина РИА Новости.

В конце мая в интервью изданию аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова заявляла, что в России сложилась система «крепостного права» в отношении сирот, которые годами ждут очереди на бесплатное жилье, не имея возможности переехать в другой регион. На тот момент в такой ситуации находились 275 тысяч человек.