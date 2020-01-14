В Башкирии появился первый готовый стоматологический кабинет в сельской школе

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В рамках республиканского проекта «Взлетай!» в средней школе №1 села Верхние Татышлы в декабре 2019 года был завершён капитальный ремонт стоматологического кабинета. Стоимость всех работ с приобретением оборудования составила 1 млн рублей. Глава Башкортостана отметил, что это первый готовый школьный стоматологический кабинет, который он смотрит. Радий Хабиров поинтересовался тем, как будет проходить лечение и профилактика школьников. По словам главного врача Татышлинской ЦРБ Нияза Зиятдинова, уже составлен график, сюда будут приезжать и учащиеся других школ района, так как этот стоматкабинет пока единственный в районе.

Радий Хабиров сказал, что опыт Башкортостана по возобновлению стоматологических кабинетов признан одним из лучших в России, а всего таких кабинетов будет 61.

«Главное, не забывайте уделять большое внимание и профилактике зубных болезней у детей. Сейчас мы открываем такие стоматкабинеты в школах, где учатся более 700 учащихся, после этого мы начнем оснащать ими школы с 500 учениками», — сказал глава региона.

Детский стоматолог Элина Валеева поблагодарила Радия Хабирова за то, что в школах республики внедрили программу «Здоровая улыбка» и начали открывать стоматкабинеты.

«Детям никуда не надо будет ездить, здесь поставлено очень хорошее оборудование и мы, конечно, помимо лечения будем уделять большое внимание профилактике», — отметила зубной врач.

В этой же школе Радий Хабиров побывал в столовой. Директор учебного заведения Зиля Гумерова рассказала, что в этом году охват школьным питанием составляет почти 100%. Дети хорошо приняли новое школьное меню, довольны и родители. Во всех школах Татышлинского района сохранили приусадебные участки и все учебные заведения сами обеспечивают себя овощами и картофелем. Мясо и молочная продукция закупается у местных проверенных сельхозпроизводителей. Все это позволяет удешевлять стоимость школьного питания.