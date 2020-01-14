Фото: Олег Яровиков Горнолыжной трассы в уфимском парке Победы не будет Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Горнолыжной трассы в уфимском парке Победы не будет. Такой ответ на свой запрос получил депутат от партии ЛДПР Вячеслав Рябов.

«В Уфе это первый склон, где начинали тренироваться многие будущие спортсмены и чемпионы нашего города. Жители Уфы именно здесь впервые встали на горные лыжи», — пишет он на своей странице в Facebook.

Депутат обратился в Минспорта Башкирии с просьбой рассмотреть возможность восстановить утраченную трассу. В ведомстве ответили, что сделать это уже невозможно.

Бывший горнолыжный склон находится на расстоянии 60 метров юго-западнее от Республиканского музея Боевой Славы, на территории мемориального парка Победы. Устаревший подъемник демонтирован.

Восстановление объекта потребует развития соответствующей инфраструктуры: помещений для проката, раздевалок, подъездных дорог, автопарковок, переходов — для них отсутствуют земельные участки.

Кроме того, после строительства дороги, предусмотренной генпланом Уфы, длина трассы сократится с 225 метров до 181 метра», — ответили в ведомстве.

Так в Минспорта отметили, что парк Победы — ландшафтный комплекс, включающий в себя элементы парков торжественного и траурного содержания. Главными организующими элементами объемно-пространственной композиции являются Аллея славы и мемориальный музей.

«На территории мемориально-ландшафтных комплексов может быть организовано несколько функциональных зон ограниченного характера с мемориальными объектами и культурно-просветительские сооружения.

При этом парки траурного содержания не должны иметь зон развлекательного характера», — объяснили в ведомстве.