Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.94 ↓

EUR 67.81 ↑

14 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Горнолыжной трассы в уфимском парке Победы не будет

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Горнолыжной трассы в уфимском парке Победы не будет Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Горнолыжной трассы в уфимском парке Победы не будет. Такой ответ на свой запрос получил депутат от партии ЛДПР Вячеслав Рябов.

«В Уфе это первый склон, где начинали тренироваться многие будущие спортсмены и чемпионы нашего города. Жители Уфы именно здесь впервые встали на горные лыжи», — пишет он на своей странице в Facebook.

Депутат обратился в Минспорта Башкирии с просьбой рассмотреть возможность восстановить утраченную трассу. В ведомстве ответили, что сделать это уже невозможно.

Бывший горнолыжный склон находится на расстоянии 60 метров юго-западнее от Республиканского музея Боевой Славы, на территории мемориального парка Победы. Устаревший подъемник демонтирован.

Восстановление объекта потребует развития соответствующей инфраструктуры: помещений для проката, раздевалок, подъездных дорог, автопарковок, переходов — для них отсутствуют земельные участки.

Кроме того, после строительства дороги, предусмотренной генпланом Уфы, длина трассы сократится с 225 метров до 181 метра», — ответили в ведомстве.

Так в Минспорта отметили, что парк Победы — ландшафтный комплекс, включающий в себя элементы парков торжественного и траурного содержания. Главными организующими элементами объемно-пространственной композиции являются Аллея славы и мемориальный музей.

«На территории мемориально-ландшафтных комплексов может быть организовано несколько функциональных зон ограниченного характера с мемориальными объектами и культурно-просветительские сооружения.

При этом парки траурного содержания не должны иметь зон развлекательного характера», — объяснили в ведомстве.

Теги: горнолыжный спорт
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Авария на автодороге Сибай - Акъяр: один погиб, шесть пострадали, в том числе ребенок
Сегодня утром в Хайбуллинском районе республики на автодороге Сибай - Акъяр произошла авария, есть погибший. По предварительным данным, столкнулись вс
В Башкирии сохранится «сухой закон» на сабантуях и в новогодние каникулы
Глава Башкортостана Радий Хабиров положительно оценил итоги временного запрета на розничную продажу алкоголя в новогодние праздники и заявил о том, что
В Башкирии на Инзерских зубчатках потерялся мужчина
12 января в Белорецком районе мужчина 1962 года рождения уехал в горы и не вернулся. Как сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по ЧС Елена Зинатуллин
Новый массажист ФК «Уфа» трижды становился призером российского ультрамарафона на 100 км
Врачебный штаб ФК «Уфа» пополнил новый массажист Азат Ахметдинов. Молодой специалист впервые отправился на сборы с основной командой. Однако в его биогра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть