Фото: ИА «Башинформ» В пяти населенных пунктах Башкирии питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В пяти населенных пунктах Башкирии вода не соответствует гигиеническим нормативам. Таковы результаты мониторинга качества питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. проведенного республиканским Роспотребнадзором в прошлом месяце.

Ведомство провело около 900 исследований питьевой воды на 33 административных территориях региона.

Несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям выявлено в с. Мишкино Мишкинского района, — в доме по ул. Казакова, 23, превышено до 2 раз ПДК по жесткости.

В с. Нижегородка в Уфимском районе также по жесткости ПДК выше до 2 раз. В г. Давлеканово по ул. Уфимской в 3 исследованиях выявлено превышение ПДК по жесткости от 2 до 5 раз, ПДК по общей минерализации и сульфатам превышено до 2 раз.

В п. Чишмы Чишминского района на ул. Строительной, д. 6, зафиксировано превышение ПДК до 2 раз по жесткости и общей минерализации. В с. Шаран Шаранского района на ул. Центральной ПДК по жесткости выше от 2 до 5 раз, общей минерализации — до 2 раз.

Несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не выявлено.