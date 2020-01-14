В селе Старый Курдым Татышлинского района идет строительство нового детсада

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Первая рабочая поездка главы Башкортостана Радия Хабирова в районы республики в 2020 году началась в Татышлинском районе.

В селе Старый Курдым продолжается строительство детского сада на 50 мест. Оно финансируется через республиканский Фонд социальных целевых программ и его стоимость оценивается в 94,5 млн рублей. Строители планируют сдать объект в июле 2020 года. Руководитель строительной фирмы №15 треста «БНЗС» Альтаф Хасанов рассказал главе региона, что в здании детского сада будут располагаться физкультурные, музыкальные залы, медицинский блок, пищеблок. Здесь по проекту будут две функциональные зоны: игровая, оборудованная теневыми навесами, и хозяйственная зона. Строители сейчас ведут кладку стен.

Здание старого садика села Старый Курдым было введено в строй в 1985 году, и уже не соответствует современным требованиям. Его сегодня посещают 50 ребятишек. У старого детского садика свой пищеблок, где детям готовят еду из местных продуктов. Молочную продукцию привозят из райцентра, с местного молочного комбината.