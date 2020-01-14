Фото: Валерий Шахов В Уфе в честь Дня российской печати наградили лучших журналистов Фото: Валерий Шахов

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе, в конференц-холле агентства «Башинформ», состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской печати. С профессиональным праздником коллег поздравили руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, председатель Союза журналистов Башкортостана Артур Давлетбаков и другие официальные лица.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете жизнь республики интереснее, динамичнее. Рад, что у меня такая команда. В любом городе России о Башкортостане говорят с уважением», — отметил Борис Мелкоедов.

В рамках мероприятия были награждены победители республиканских конкурсов.

Республиканский конкурс журналистов «На лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей в СМИ РБ».

В номинации «Лучшая публикация среди печатных СМИ в Республике Башкортостан» первое место присудили журналисту газеты «Учалинская газета» Анисе Янбаевой, второе место — журналисту газеты «Вечерняя Уфа» Татьяне Барабаш, третье место – журналисту газеты «Туймазинский вестник» Эмилю Мусину.

В номинации «За лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей среди телеканалов РБ» — главному редактору — директору МАУ Учалинская телерадиостудия Андрею Агурову, в номинации «Лучшее электронное СМИ, пропагандирующие вопросы защиты прав потребителей в РБ» — корреспонденту «Комсомольской правды – Уфа» Эльвине Апариной.

За систематическое и целенаправленное освещение темы защиты прав потребителей благодарственным письмом Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей награждены коллектив журналистов газеты «Аргументы и Факты»; коллектив журналистов газеты «Туймазинский вестник»; коллектив журналистов газеты «Панорама».

Республиканский конкурс, посвященный 100-летию со дня образования Республики Башкортостан.

В номинации «Лучший интернет-проект» за спецпроект-лонгрид «Рождение республики» награждена корреспондент ИА «Башинформ» Альфия Аглиуллина; в номинации «Лучшее освещение в республиканских газетах» — редакция газеты «Башкортостан»; в номинации «Лучшее освещение в республиканских журналах» — редакция журнала «Ватандаш»; в номинации «Лучшее освещение в городских и районных печатных СМИ»:

1 место – редакция газеты «Ашкадарские зори», 2 место – редакция газеты «Ейэнсура тандары», 3 место – редакция газеты «Путь Октября».

В номинации «Лучшее освещение на телевидении» — ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, коллектив авторов, за телевизионный проект «100 имен Башкортостана», в номинации «Лучшее освещение на радио» — радио «Юлдаш», передача «101 история», комментатор Гузель Ситдикова.

Почетным знаком Союза журналистов Российской Федерации «Честь достоинство профессионализм» награждены журналисты Фаниса Тагирова и Гульдария Юсупова. Почетной грамотой Союза журналистов России за высокие профессиональные достижения и в связи с Днем российской печати награждены Айнар Байбулатов (главный редактор журнала «Сельские узоры»), Лира Гафарова (руководитель Благоварского информационного центра – главный редактор газеты «Благоварские вести») и Рашида Магадеева (главный редактор журнала «Ватандаш», заведующая кафедрой журналистики Башгосуниверситета).

Республиканский конкурс средств массовой информации Республики Башкортостан на лучшую журналистскую работу по антитеррористической проблематике.

В номинации «Лучшее освещение антитеррористической тематики в республиканских газетах и журналах»:

1 место — редакции газеты «Башкортостан», 2 место — редакции журнала «Панорама Башкортостана», 3 место — редакции журнала «Аманат».

В номинации «Лучшее освещение антитеррористической тематики в городских, районных газетах» 1 место получила редакция газеты «Оскон», 2 место – редакция газеты «Благоварские вести», 3 место — редакция газеты «Победа».

Специальной номинации удостоена корреспондент газеты «Сакмар» Лилия Такаева за серию публикаций, посвященных безопасности детей в сети интернет.

В номинации «Лучшая работа по антитеррористической проблематике в сети Интернет»: 1 место — корреспонденту АО ИА «Башинформ» Ксении Калининой за интернет-проект «Побег из преисподней», 2 место — редакции «Молодежной газеты».

В номинации «Лучшее освещение антитеррористической тематики на телевидении» 1 место — Анастасии Ильчибаевой за специальный репортаж «Там Ислама нет, там убивают друг друга»: исповеди бывших жен террористов из Башкирии», 2 место — программе «Аль-Фатиха» телеканала «БСТ», 3 место — программе «Вести» ГТРК Башкортостан.

В номинации «Лучшее освещение антитеррористической тематики на радио»: 1 место — Служба новостей радио «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, 2 место — Служба новостей радио «Спутник ФМ» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ.

В номинации «Лучший раздел по антитеррористической проблематике на сайтах республиканских СМИ» награждена редакция газеты «Кызыл тан».

В номинации «Лучший раздел по антитеррористической проблематике на сайтах районных, городских, объединенных СМИ»: 1 место — редакция газеты «Октябрьский нефтяник», 2 место — редакции газеты «Аскинская новь».

Республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ развития государственных языков и языков народов Республики Башкортостан

В номинации «Лучшее освещение развития государственных языков и языков народов РБ в республиканских печатных СМИ (газетах, журналах)»: 1 место – редакция газеты «Башкортостан», 2 место – редакция журнала «Башкортостан кызы», 3 место – редакция журнала «Акбузат».

В номинации «Лучшее освещение развития государственных языков и языков народов РБ в городских, объединенных и районных печатных СМИ»: 1 место – редакция газеты «Архангельский вестник», 2 место — редакция газеты «Краснокамские зори», 3 место – редакция газеты «Панорама».

В номинации «Лучшее освещение развития государственных языков и языков народов РБ в электронных СМИ (интернет, телевидение, радио)»: 1 место – руководитель редакции развлекательных программ ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Рита Уметбаева за телепроект «7 ЕГЕТ», 2 место – Фанюза Багаутдинова, комментатор Радио «Ашкадар», 3 место – редакция газеты «Молодежная газета».

Республиканский конкурс на лучшее освещение темы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в СМИ РБ.

В номинации «Лучшая организация работы по освещению темы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в редакциях республиканских газет и журналов»: 1 место – редакции газеты «Кызыл тан», 2 место – редакции газеты «Йэшлек», 3 место – редакции журнала «Башкортостан кызы».

В номинации «Лучшая организация работы по освещению темы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в в редакциях городских, объединенных, районных газет»: 1 место редакции газеты «Туймазинский вестник», 2 место – редакции газеты «Уфимские нивы», 3 место — редакции газеты «Бакалинские зори».

В номинации «Лучшая организация работы по освещению темы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни на радио и телевидении»: 1 место – Гульсиме Иштановой, Варисе Нигматуллиной, программа «Вечерний телецентр» телеканала БСТ, 2 место – автору проекта «Здоровая среда» ГТРК Башкортостан Елене Сергуниной, 3 место – ведущей радиоканала «Спутник ФМ» Алине Гилязовой.

Республиканский творческий конкурс на лучшее освещение темы противодействия коррупции в СМИ РБ

В номинации «Лучшее освещение темы противодействия коррупции в республиканских газетах и журналах»:

1 место – редакции газеты «Башкортостан», 2 место – редакции журнала «Хэнэк» («Вилы»), 3 место — редакции журнала «Ватандаш».

В номинации «Лучшее освещение темы противодействия коррупции в городских, объединенных и районных газетах»: 1 место — редакция газеты «Кармаскалинская новь», 2 место — редакции газеты «Буздякские новости», 3 место — редакции газеты «Белебеевские известия».

В номинации «Лучшее освещение темы противодействия коррупции на телевидении»: 1 место — автору проекта «Честно говоря…» телеканала БСТ Руслану Шарафутдинову, 2 место – программе «Криминальный спектр» телеканала «БСТ», 3 место – автору программы «Вести. Интервью» ГТРК «Башкортостан» Элле Серебряковой.

В номинации «Лучшее освещение темы противодействия коррупции на радио»: 1 место — Ильнару Ахметгарееву (программа «Әйткәндәй» радиоканал «Юлдаш»), 2 место — Наталье Санниковой (программа «Земля Санниковой» радиоканал «Россия – Башкортостан»), 3 место — «Городские подробности» радиоканала «Спутник ФМ».

Благодарность Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан получили Марат Аминев — корреспондент отдела экономики редакции газеты «Республика Башкортостан», Рамиля Мусина — заведующий отделом государства и права редакции газеты «Башкортостан», Олег Тухватуллин — заместитель главного редактора газеты «Кызыл таң», корреспондент информационного агентства «Башинформ» Розалия Валеева, Алсу Тузбекова — руководитель отдела управления и координации Главной редакции информационных программ ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, Ирек Ахметшин — главный специалист отдела новостей радио «Юлдаш», Айнар Байбулатов — главный редактор журнала «Сельские узоры», Наиль Юнусов — руководитель редакции интерактивных программ телеканала БСТ.