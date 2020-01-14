Фото: ГК ЧС по РБ В Башкирии нашли мужчину, пропавшего в горах 12 января Фото: ГК ЧС по РБ

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пропавший 12 января в Белорецком районе мужчина найден, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

12 января 57-летний мужчина на автомобиле ГАЗ-3110 уехал в сторону Инзерских зубчаток и не вернулся. Он должен был вернуться в этот же день к обеду. Сотовая связь с ним отсутствовала.

Аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники ОМВД г. Белорецка искали пропавшего всю ночь. Вчера, 13 января, мужчину нашли сотрудники полиции.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время выезда на природу. Сообщите родным планируемое время возвращения домой и место, куда вы отправляетесь. Прогулки за городом должны проходить в местах с устойчивой сотовой связью. Дети и подростки не должны самостоятельно совершать прогулки в загородном лесу без сопровождения взрослых. Отправляясь на зимнюю прогулку, обязательно учитывайте погодные условия. Отправляясь на прогулку, подберите себе теплую и удобную одежду. Возьмите с собой мобильный телефон с полной зарядкой. Большинство современных устройств сотовой связи оснащены навигаторами. Обязательно освойте эту полезную функцию.