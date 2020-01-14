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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирские волонтеры смогут принять участие во всероссийской переписи населения

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Росмолодежь и Росстат подписали соглашение, которое предусматривает, что впервые около 20 тысяч добровольцев будут принимать участие в проведении переписи населения в 2020 году, сообщается на сайте Минспорта.

Добровольцы будут участвовать в информационно-разъяснительной работе с населением, а также в сборе данных в качестве переписчиков.

Отбор волонтеров и их обучение будет проводить Росстат совместно с региональными центрами по развитию добровольчества.

Численность участников позволяет назвать проект «Волонтеры переписи» самым масштабным добровольческим проектом 2020 года.

Записаться в волонтеры Всероссийской переписи населения можно на официальном сайте.

Теги: перепись
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