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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Где в Уфе окунуться в прорубь на праздник Крещения Господне 2020

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Где в Уфе окунуться в прорубь на праздник Крещения Господне 2020 Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе, по предварительным данным, к празднику Крещения Господне 19 января 2020 года оборудуют семь купелей. Там будут дежурить медики, полиция, спасатели, организованы теплые раздевалки и полевые кухни с горячим чаем.

Демский район — озеро Кустарево;

Калининский район — река Уфа в деревне Князево;

Кировский район — река Белая вблизи бассейна «Юность»;

Ленинский район — река Белая в створе улицы Воронежской в микрорайоне Нижегородка;

Октябрьский район — на пляже «Берег Солнца» в микрорайоне Сипайлово;

Орджоникидзевский район — вблизи СОК «Биатлон»;

Советский район — озеро «Солдатское» в парке имени Ивана Якутова.

Теги: Уфа, Крещение, прорубь, купель
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