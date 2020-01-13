Где в Уфе окунуться в прорубь на праздник Крещения Господне 2020
Где в Уфе окунуться в прорубь на праздник Крещения Господне 2020 Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе, по предварительным данным, к празднику Крещения Господне 19 января 2020 года оборудуют семь купелей. Там будут дежурить медики, полиция, спасатели, организованы теплые раздевалки и полевые кухни с горячим чаем.
Демский район — озеро Кустарево;
Калининский район — река Уфа в деревне Князево;
Кировский район — река Белая вблизи бассейна «Юность»;
Ленинский район — река Белая в створе улицы Воронежской в микрорайоне Нижегородка;
Октябрьский район — на пляже «Берег Солнца» в микрорайоне Сипайлово;
Орджоникидзевский район — вблизи СОК «Биатлон»;
Советский район — озеро «Солдатское» в парке имени Ивана Якутова.