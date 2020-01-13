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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ОНФ дал старт VI Всероссийскому конкурсу журналистских работ «Правда и справедливость»

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ

ОНФ дал старт VI Всероссийскому конкурсу журналистских работ «Правда и справедливость» Фото: ОНФ

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Общероссийский народный фронт – учредитель Фонда «Правда и справедливость» объявил о старте VI Всероссийского конкурса журналистских работ и начале приема заявок. В День печати организаторы конкурса провели пресс-конференцию, на которой пригласили сотрудников региональных СМИ к участию в крупнейшем ежегодном профессиональном конкурсе. Члены общественного совета Фонда особо отметили стремление организаторов сделать конкурс интересным для тех, кто пишет в социальных сетях.

«Пул журналистов расширен многократно, к ним присоединились блогеры, администраторы групп в пабликах, и если мы сможем добиться, чтобы площадка конкурса стала комфортной, привлекательной, профессиональной для перечисленных коллег, я считаю, конкурс свою задачу выполнит», – отметила журналист, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.
В этом году конкурсные работы будут разделены на два блока: новостной репортаж и журналистское расследование.
«Как мы понимаем, сил, возможностей и мужества на журналистское расследование нужно намного больше, чем просто на информационную работу», – подчеркнула заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.
Она рассказала о новых лицах в составе общественного совета Фонда. Оценивать работы шестого конкурса «Правда и справедливость» будут Владимир Желонкин – главный редактор «Коммерсанта», Павел Гусев из «Московского комсомольца» и директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. Плещева рассказала, что в преддверии Медиафорума ОНФ в восьми федеральных округах пройдут пресс-конгрессы, на которых будут представлены конкурсные работы, их обсудит профессиональное сообщество.

К 13 номинациям, соответствующим направлениям «майского указа»президента России, лидера ОНФ Владимир Путина, в этом году добавится еще одна. «ОНФ: Мы там, где нужна помощь» – номинация для материалов, рассказывающих, как в регионах при участии активистов Народного фронта решаются проблемы людей.

Участники пресс-конференции говорили о том, что проводить журналистские расследования, отстаивать права и потребности жителей небольших населенных пунктов – задача порой даже опасная. Конкурс Фонда «Правда и справедливость» – поддержка журналистам на этом непростом пути.

«Если журналист не борется за справедливость, он теряет половину своей профессии, – сказал секретарь Союза журналистов России, правозащитник Михаил Федотов. – Думаю, будет правильным, если работы будут оцениваться жюри с этой позиции. И очень важна материальная составляющая конкурса, чтобы журналист мог быть независимым».
«Сопредседатели будут курировать конкурсные работы по направлениям. Я отвечаю за здравоохранение и демографию. В 2014 году, когда мы начинали, было представлено около 1,5 тысячи работ, в прошлом году – порядка 6 тысяч. Сейчас будет еще больше. Это огромная работа, но очень полезная. Я сам был на Медиафоруме ОНФ, я вижу его полезность», – резюмировал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.
Вся информация по конкурсу (требования, условия, сроки, критерии оценки конкурсных работ) будет представлена на сайте Фонда. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках Медиафорума ОНФ, в ходе которого состоится и традиционная встреча Владимира Путина с лауреатами конкурса.

Теги: Правда и справедливость, ОНФ
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