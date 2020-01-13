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13 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Многие проблемы граждан не решить без прокурорского надзора

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Вчера органы прокуратуры отметили свой профессиональный праздник – 298-летие со дня создания в России надзорного ведомства. С профессиональным праздником сотрудников прокуратуры республики сегодня поздравил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, «государево око» должно пристально стоять на страже закона и защищать интересы простых людей. Не случайно в последние годы в три раза выросло количество обращений жителей в надзорное ведомство. Глава региона отметил, что многие проблемы попросту не решить без прокурорского надзора. Радий Хабиров высоко оценил деятельность ведомства в защите интересов обманутых дольщиков и детей-сирот, а также в вопросах надзора за выплатой просроченной заработной платы.

«Вы всегда – на передовой борьбы с коррупцией. Зорко следите за освоением бюджетных средств. Не даёте распространяться заразе экстремизма. Не позволяете подвергать преследованиям невинных людей. Даёте возможность жить и расти добросовестному бизнесу. За это вам всем искреннее спасибо. Давайте будем так же дружно работать и впредь, упорно решать существующие проблемы», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана поздравил нового прокурора республики Владимира Ведерникова, который был назначен вчера на этот пост указом президента России, и пожелал ему успехов. Поздравив сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником, Радий Хабиров вручил ветеранам ведомства государственные награды республики. Почётной грамотой Башкортостана отметили Чингиза Газизова, Рифа Вахитова и Рима Султанбекова, а почётного звания «Заслуженный юрист Башкортостана» удостоили Наилю Абдрахманову и Бориса Сокова – ветеранов республиканской прокуратуры.

Прокурор Башкортостана Владимир Ведерников в своем выступлении остановился на ряде показателей прошлого года. Так, благодаря профессионализму и четкой работе сотрудников прокуратуры удалось выявить факты незаконного отчуждения земли и помещений в Уфе на сумму более 800 млн рублей. Прокуроры также добились возврата 605 млн рублей в виде имущества и других активов в пользу обманутых дольщиков.

По словам Владимира Ведерникова, зачастую его коллегам приходится работать по делам в короткие сроки и маленьким штатом. Но, несмотря на это, свою работу они выполняют профессионально и всегда стоят на страже закона и правопорядка в республике.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, поставленным сотрудниками республиканской прокуратуры.

Теги: Радий Хабиров, прокуратура РБ
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