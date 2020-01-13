В Башкирии 20 февраля 2020 года планируют пожениться 100 пар

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Самым популярным месяцем 2020 года для заключения брака стал февраль. Воскресенье 2-го февраля объявлено рабочим днем для Ленинского ЗАГСа Уфы — в этот день здесь зарегистрируют брак семь пар. А на 20 февраля, которое приходится на четверг, уже подано более 100 заявлений по всей республике, об этом сообщается на сайте республиканского Госкомитета по делам юстиции.

Именно сочетание 2 и 0 стало самым популярным в наступившем году. Так, на 20 февраля, которое приходится на четверг — обычно не самый востребованный день недели для бракосочетания, — по всей республике подано уже более сотни заявлений.

Сотрудники ЗАГСов прогнозируют ажиотаж и 10 октября: в документах о заключении брака будет красоваться цифра 10.10.2020.

В последний день 2019 года молодоженами стали 16 пар уфимцев, в Стерлитамаке в этот день узами брака себя связали восемь пар.

Лидером по количеству регистраций среди районов оказался Иглинский. Супругами стали пять пар. А местные молодожены Дмитрий Емелёв и Юлия Бадретдинова решили прийти на церемонию заключения брака в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.