В Башкирии для спасателей ввели режим повышенной готовности
УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС с 18 января введен режим «Повышенная готовность».
Соответствующее распоряжение, подписанное главой Башкирии Радием Хабировым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Его вводят для обеспечения безопасности людей на воде в период православного праздника Крещение Господне.
Режим будет действовать с 12 часов дня 18 января до 20 часов 19 января.