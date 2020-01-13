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13 января Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии для спасателей ввели режим повышенной готовности

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС с 18 января введен режим «Повышенная готовность».

Соответствующее распоряжение, подписанное главой Башкирии Радием Хабировым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Его вводят для обеспечения безопасности людей на воде в период православного праздника Крещение Господне.

Режим будет действовать с 12 часов дня 18 января до 20 часов 19 января.

Теги: спасатели, МЧС
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