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В Башкирии в новогодние праздники выявлено 18 нарушений правил охоты

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в новогодние праздники выявлено 18 нарушений правил охоты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в новогодние праздники выявлено 18 нарушений правил охоты, в их числе четыре случая незаконной охоты, сообщает Минэкологии республики.

Сотрудниками ведомства было проведено более 130 рейдовых мероприятий, проверено более 260 охотников.

Как сообщало агентство «Башинформ», двух косуль застрелили два жителя Баймакского района Башкирии, их задержали с поличным. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выявлена незаконная добыча одной косули в Альшеевском районе, двух лосей в Баймакском и Бураевском районах, а также двух кабанов в Мелеузовском районе. Проводятся следственные действия. У одного нарушителя изъято незарегистрированное охотничье ружье.

В рейдах принимали участие и сотрудники Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Проверялись снегоходы, квадроциклы и трактора. В результате выявлено 31 нарушение правил управления самоходными транспортными средствами.

Теги: охота
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