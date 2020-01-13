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В Башкирии автоинспекторы установили личность водителя, наехавшего на инвалидную коляску

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео

В Башкирии автоинспекторы установили личность водителя, наехавшего на инвалидную коляску Фото: скриншот видео

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии автоинспекторы установили личность водителя, наехавшего на инвалидную коляску. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Видео, на котором видно как водитель автомобиля ВАЗ десятой модели совершил наезд на инвалидную коляску во дворе жилого дома в городе Нефтекамске, попало в соцсети и вызвало бурную реакцию общественности.

Действия водителя заслуженно вызвали волну осуждения со стороны граждан, считает Динар Гильмутдинов. Вскоре он был установлен сотрудниками ГИБДД города Нефтекамска. Им оказался 19-летний местный житель.

«На вопрос сотрудников Госавтоинспекции о мотиве своих действий вразумительных объяснений он дать не смог. Также выяснилось, что автомобиль молодой человек купил в декабре 2019 года. В установленные десять дней на свое имя не зарегистрировал, в результате чего бдительный бывший хозяин автомобиля во избежание «писем счастья» и оплаты штрафов за чужие нарушения обратился в ГИБДД и прекратил регистрацию транспортного средства. Новый владелец автомобиля привлечен к ответственности по ряду статей Административного кодекса и при беседе с сотрудниками Госавтоинспекции выразил раскаяние за содеянное», — рассказал главный госавтоинспектор.

Инвалид первой группы, 31-летний житель Нефтекамска, сосед нарушителя по подъезду, надеется, что молодой человек этот урок усвоит и сделает правильные выводы.

Теги: ГИБДД по РБ
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