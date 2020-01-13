Фото: Валерий Шахов В Башкирии «сухой закон» позволил в четыре раза снизить гибель людей в пожарах Фото: Валерий Шахов

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Число погибших в пожарах в новогодние праздники удалось снизить в четыре раза по сравнению с прошлым годом — с 20 до пяти. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по республике Марат Латыпов на еженедельном оперативном совещании. При этом если раньше большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, то в эти каникулы спасатели зарегистрировали всего один такой случай. Количество пожаров в новогодние каникулы снизилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом. Ни один ребёнок в результате пожаров не пострадал.

По мнению спикера республиканского парламента Константина Толкачева, эти цифры говорят о целесообразности ограничения продажи алкоголя в период затяжных праздников.

«Алкогольное опьянение традиционно является причиной многих пожаров с трагическими последствиями, особенно в затяжные праздники. В минувшие новогодние каникулы мы увидели иную картину», — прокомментировал Константин Толкачев.

«Мы видим, что подавляющее большинство жителей республики восприняли ограничительные меры с пониманием и не ощутили большого дискомфорта. Тем не менее нужно разобраться, насколько плотно статистика происшествий коррелирует с ограничениями торговли спиртным», — отметил спикер республиканского парламента.

«Некоторые организации торговли пытались обойти закон и продавать спиртное в период запрета. В ходе рейдовых мероприятий МВД было выявлено 183 факта нарушений. С нарушениями сталкивались и парламентарии на территории своих избирательных округов, а также активисты партийного проекта «Народный контроль». Предстоит работа по совершенствованию правоприменительных механизмов. Факты нарушения закона должны жестко пресекаться», — подчеркнул председатель Госсобрания Башкортостана.

В январе в Госсобрании планируется проведение круглого стола, где депутаты совместно с экспертами проанализируют большой массив информации из разных источников и выработают рекомендации на перспективу.Информация правоохранительных органов будет использована и в правоприменительной практике.