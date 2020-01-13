Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии погиб второй водитель, попавший в страшное ДТП на автодороге Сибай - Акъяр Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии погиб второй водитель, попавший в ДТП на автодороге Сибай — Акъяр. Авария произошла сегодня утром в Хайбуллинском районе

Как сообщало агентство «Башинформ», столкнулись встречные «Лада Калина» и «Mitsubishi ASX». На месте аварии погиб водитель отечественного автомобиля — 37-летний житель села Акъяр. Второго водителя и пятерых пассажиров, включая одного ребенка, госпитализировали. Как стало известно, по дороге в больницу скончался

28-летний водитель иномарки.