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Только 28% IT-специалистов не собираются уезжать из Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Только 28% IT-специалистов не собираются уезжать из Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Только 28% айти-специалистов не собираются уезжать из Башкирии. Такие данные были получены в рамках исследования, проведенного среди участников профессиональной IT-конференции #UFADEVCONF, которая в третий раз прошла в Уфе.

В опросе, организованном ИТ-компанией SMENA, приняли участие более 300 человек. ИТ-отрасль исторически представлена преимущественно мужским полом, так 78,9% анкет было заполнены мужчинами.

Отличительно, что средняя заявленная зарплата мужчин составляет 73 327 рублей, а у женщин 49 046р.

50,6% из опрошенных довольны уровнем оплаты своего труда, 47,5% считает, что стоимость их работы могла бы быть больше. А 1,9% респондентов признались, что им переплачивают.

Подтверждает выводы исследования и руководитель интернет-агентства «Вебпространство» Наиль Исмагилов.

По его словам, зарплата различается в зависимости от количества участников в коллективе.

«В небольших компаниях (их большинство) зарплаты на порядок ниже. Оплата труда выше 100-120 тысяч рублей скорее всего в «перегретых» сферах (финансы) — где действительно дефицит узких профессионалов и потому зарплаты растут необоснованно. Печально, что насмотревшись на это явление, в сферу

приходят низкоквалифицированные высокомотивированные люди без опыта и просят сразу 50 тысяч рублей», — говорит Наиль Исмагилов.

Больше всего ценятся на рынке труда программисты, разрабатывающие скрипты для сервера (бэкэнд-разработчики). В среднем их зарплата превышает 60 тысяч рублей.

Общая тенденция для всех сфер — зарплата растет с возрастом. Так, например, в возрасте 41-50 лет заработная плата достигает в среднем ста тысяч рублей.

Несмотря на высокие зарплаты в отрасли, только 28% точно не хотят покидать республику. 34,1% заявили о своем желании уехать и 37,9% еще точно не решили.

«Это важные данные о будущем отрасли в республике. Важно понимать, что ИТ рынок не ограничен какими-либо территориями и трудовая миграция в нашей сфере очень высока. Ранее мы видели, что люди уезжали из региона после нескольких лет работы здесь (набирались опыта). Далее мы увидели, как бывшие студенты, после получения диплома, уезжали в Москву, Питер или Казань. Теперь я вижу, как школьники уже не собираются поступать в наши вузы, так как они получат гораздо больше в Москве или Санкт-Петербурге.

Наша общая задача — быть конкурентоспособными на рынке и быть наравне не только с Москвой, но и с крупными городами мира», — считает руководитель ИТ-компании SMENA Тимур Ханбиков.

Вопреки расхожему мнению, что сотрудников в первую очередь мотивирует финансовое вознаграждение, 37,6% заявили, что их вдохновляет участие в интересных проектах, 29,8% считает важным профессиональное развитие, и только четверть опрошенных (25,2%) мотивирует зарплата. Комфортная рабочая обстановка важна для 7,4% ответивших.

Большинство IT-специалистов предпочитают работать в офисе — 43,1 процента. При этом 37,6 процента считают комфортным режим с гибким подходом — половина недели — дома, половина — в офисе. 12,2% за работу дома, 5,5% предпочитают коворкинги и 1,2% готовы работать из кафе.

Больше данных опубликовано на сайте проекта.

Теги: информационные технологии
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