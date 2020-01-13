Фото: Олег Яровиков В России 71 процент журналистов - женщины Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня День российской печати. Служба исследований компании HeadHunter провела анализ профессии «журналист» на российском рынке труда.

71% журналистов — женщины. Среди женщин при этом больше доля тех, кому до 34 лет — 74%, среди мужчин эта доля составляет 60%.

Среднее число мест работы, на которых успел поработать среднестатистический соискатель с резюме журналиста — 4,6. При этом на одно рабочее место приходится 1,9 лет работы.

Среднее число высших образований у одного резюме с названием «журналист», «райтер», «редактор» — 1,4. Лишь 2% не имеют высшего образования.

К получению дополнительного образования прибегали 27% журналистов. Как правило, это или языковые курсы, или курсы повышения квалификации по профессии.

Соискатели с журналистским образованием идут работать либо по специальности, либо в сферу, близкую к PR. Например, среди тех, у кого резюме размещено в профобласти «Маркетинг, реклама, PR», четверть разместили резюме в специализации «PR, маркетинговые коммуникации».

Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у соискателей-журналистов из Москвы и Московской области – 60 тысяч и 50 тысяч рублей, соответственно. Также в Топ-10 вошли Ленинградская область, Приморский край, Санкт-Петербург, Хабаровский край, ХМАО, Красноярский край, Свердловская и Белгородская области.

Среднее число иностранных языков, которыми владеет журналист — 1,6. В основном это английский язык — 83%, далее идут немецкий (14%) и французский (12%).

В Топ-20 регионов с наибольшим числом резюме журналистов Башкортостан занимает 12-е место (1%).

Среди своих навыков соискатели-журналисты чаще всего указывают в резюме написание текстов и статей, грамотную речь и грамотность.

Вакансии журналистов размещают, в основном, СМИ, маркетинговые и рекламные агентства (38%). Ещё 22% вакансий относятся к компаниям IT-отрасли.

Основной массив вакансий для журналистов нацелен на специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Лишь в 16% опыт работы не требуется вообще. В остальных вакансиях нужны более опытные специалисты.

86% вакансий для журналистов предполагают полную занятость. Частичную занятость предлагают лишь в 11% случаев. Удаленную работу предполагают в 17% вакансий, в основном же график работы — полный день (73%).

Средняя предлагаемая зарплата для журналиста в России — 38 500 руб. Выше этой отметки средние зарплаты лишь в трех регионах: Москве, Приморском крае и Московской области. Ниже всего зарплаты предлагают в Вологодской области, Саратовской области и Чувашской Республике (по 20 000 рублей).

Во многих вакансиях есть требования или пожелания к профилю образования. В частности, журналистское образование указывают в вакансиях сферы маркетинга и PR (68%) чаще, чем в вакансиях сферы искусства и массмедиа (46%).