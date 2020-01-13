Фото: Олег Яровиков В Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Главное управление МЧС по Башкирии вновь предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в регионе. В отдельных районах республики, как и накануне, ожидается гололед, ночью порывы ветра до 18 метров в секунду, метель, снежные заносы, снежный накат.

«С 20 часов 13 января до 20 часов 14 января в республике прогнозируется погода. Ночью снег, местами метель, днем небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы до 18 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Температура воздуха ночью – минус 4-9 градусов, днем – от 1 до 6 мороза. На автодорогах ночью и утром местами ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров».

В Уфе также ожидается облачная погода. Ночью снег, днем небольшой, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 4 до 6 градусов мороза, днем – минус 1-3 градуса.