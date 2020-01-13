Правительство Башкирии планирует увеличить количество рождений на 8,4 тыс. за пять лет















УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Различными мерами государственной поддержки и реагирования возможно увеличить количество рождений детей на 8414 за пять лет. «Дорожную карту» проекта по улучшению демографической ситуации представила вице-премьер по социальной политике Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве.

Так, 2480 рождений за пятилетку могут добавиться в результате «повышения качества доабортного консультирования».

Еще 2625 рождений могут случиться в результате дополнительных процедур ЭКО и криопереноса. В бюджете республике на эти цели зарезервировано по 83 млн ежегодно в течение пяти лет.

От реализации программы по улучшению репродуктивного здоровья населения ожидается рождение 2175 детей.

В результате развития услуги по присмотру и уходу за детьми жители Башкирии могут решиться на рождение еще 1134 детей.

Денежные выплаты важны, но не являются главным инструментом поддержки рождаемости: 60% опрошенных семей указали желательность финансовой и социальной защищенности, которую могут создать различные льготы (налоговые, жилищные, инфраструктурные) и компенсации семьям с детьми.

В связи с этим в регионе разработали соответствующую программу. Отдельные муниципалитеты уже создали свои локальные меры поддержки. В Салавате действуют выплаты на рождение двоен и троен ( по 50 тыс. и 100 тыс. руб.), в Илишевском и Караидельском районах частично оплачивают процедуру ЭКО, в 26 районах для многодетных установили льготу по земельному налогу, в 10 – по имущественному. Аналогичные точечные меры можно реализовать в каждом районе и городе, предложила вице-премьер.

Программа предполагает развитие инфраструктуры, дружественной семье: открытые роддома, удобные детские медосмотры, увеличение групп продленного дня, скидки многодетным семьям при покупке билетов на проезд и в театры, другие.

В 2019 году в республике родилось 42 тыс. детей – на 10% меньше, чем в 2018-м. Чтобы удержать уровень численности населения республики на прежнем уровне, нужно по пять тысяч дополнительных рождений ежегодно. Указанная в «дорожной карте» цифра в 8,4 тыс. рождений – самая «осторожная» и минимальная, отметила Ленара Иванова.

«Если срочно не предпринимать никаких мер, численность населения будет падать. Пусть лучше мы немного ошибемся, чем будем сидеть сложа руки. Надо начинать работу и ежегодно анализировать результаты», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.