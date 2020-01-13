Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26

EUR 68.04

13 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новым депутатом Госсобрания Башкирии стал представитель КПРФ Сергей Колесников

ПОЛИТИКА

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Госсобрании Башкортостана во фракции КПРФ появился новый депутат. Сергею Колесникову был передан мандат ушедшего из жизни в ноябре прошлого года депутата Анатолия Веськина. Это решение было принято региональным рескомом КПРФ, так как Веськин был избран по единому республиканскому округу. По закону в таком случае процедура дополнительных выборов не предусмотрена.

«Ранее он уже избирался депутатом республиканского парламента в предыдущем созыве. Опыт депутатской деятельности, как и авторитет среди избирателей, имеется. Уверен, наш новый коллега начнет эффективную работу с первого дня», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Справка

Колесников Сергей Геннадьевич родился 4 мая 1976 года в городе Ташкенте. Окончил Кумертауский горный колледж. Трудовую деятельность начал в 1997 году индивидуальным предпринимателем. В 2003–2005 годах работал инженером по гарантийному ремонту автомобилей, в 2005–2009 годах – директором филиала ООО «Баштехконтроль» в городе Мелеузе. С 2009 года – генеральный директор ООО «Динамика» города Мелеуза. В 2012–2013 годах – помощник депутата Государственной Думы Андрея Тычинина. Избирался депутатом горсовета Мелеуза второго, третьего созывов, депутатом Госсобрания пятого созыва.

Теги: Госсобрание - Курултай РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфимском районе под колесами автобуса погибла неизвестная женщина
В Уфимском районе Башкирии под колесами автобуса погибла неизвестная женщина. [quote]«Вечером в Уфимском районе республики на 26 км автодороги Уфа-Оре
Уфимка попалась на уловки мошенников при покупке авиабилетов
Уфимка стала жертвой интернет-мошенников, которая собиралась улететь вместе со своим ребенком в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе МВД России по Ба
В уфимском ТРК «Мир» произошло короткое замыкание - МЧС по Башкирии
В уфимском торгово-развлекательном комплексе «Мир» сегодня утром произошло короткое замыкание, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии. [quote]«П
Прокурором Башкирии назначен Владимир Ведерников
Прокурором Башкортостана назначен Владимир Ведерников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе пр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть