Новым депутатом Госсобрания Башкирии стал представитель КПРФ Сергей Колесников

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Госсобрании Башкортостана во фракции КПРФ появился новый депутат. Сергею Колесникову был передан мандат ушедшего из жизни в ноябре прошлого года депутата Анатолия Веськина. Это решение было принято региональным рескомом КПРФ, так как Веськин был избран по единому республиканскому округу. По закону в таком случае процедура дополнительных выборов не предусмотрена.

«Ранее он уже избирался депутатом республиканского парламента в предыдущем созыве. Опыт депутатской деятельности, как и авторитет среди избирателей, имеется. Уверен, наш новый коллега начнет эффективную работу с первого дня», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Справка

Колесников Сергей Геннадьевич родился 4 мая 1976 года в городе Ташкенте. Окончил Кумертауский горный колледж. Трудовую деятельность начал в 1997 году индивидуальным предпринимателем. В 2003–2005 годах работал инженером по гарантийному ремонту автомобилей, в 2005–2009 годах – директором филиала ООО «Баштехконтроль» в городе Мелеузе. С 2009 года – генеральный директор ООО «Динамика» города Мелеуза. В 2012–2013 годах – помощник депутата Государственной Думы Андрея Тычинина. Избирался депутатом горсовета Мелеуза второго, третьего созывов, депутатом Госсобрания пятого созыва.