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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сохранится «сухой закон» на сабантуях и в новогодние каникулы

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии сохранится «сухой закон» на сабантуях и в новогодние каникулы Фото: Валерий Шахов

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров положительно оценил итоги временного запрета на розничную продажу алкоголя в новогодние праздники и заявил о том, что такая практика будет продолжена.

Напомним, запрет на торговлю алкоголем в магазинах, включая пиво, действовал в регионе 3 января. Кроме того, продажа алкоголя была ограничена 4, 5 и 6 января.

«Мы в этом году впервые ввели определенное ограничение продажи алкоголя. Жизнь нас рассудит: правильно мы делаем или нет, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я считаю, что нам этот разрыв продажи алкоголя нужно было делать, — заявил на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров. — Впереди нас ждет весна и лето. Летом мы продажу алкоголя на сабантуях жестко запрещаем, закон есть. Мне кажется, что это было неплохо воспринято нашими людьми».
Как подчеркнул глава региона, в дни новогодних каникул было проведено очень много различных мероприятий, направленных на то, чтобы «увести людей из застолья».

«Мы ровно так и хотели, и у нас это получилось. Сам принимал участие в таких мероприятиях», – добавил он.
Как сообщили на совещании в правительстве, новогодними семейными играми в этом году были охвачены в общей сложности около 320 тысяч человек.

По мнению Радия Хабирова, проведение новогодних игр, в которых участвуют все члены семьи, — правильное решение. Поэтому их планируется проводить и в будущем, поскольку «мы должны чем-то замещать».

Глава Башкортостана поблагодарил муниципалитеты за красивые елки, хорошо оформленные ледовые городки, в целом много сделавших для того, чтобы «люди могли порадоваться». Он также поблагодарил всех тех, кто участвовал в поддержании порядка в новогодние каникулы

«Будем считать, что новогодние праздники в Башкортостане прошли хорошо. Никаких чрезвычайных происшествий особо не было», — резюмировал глава республики.

Теги: Радий Хабиров, торговля, алкоголь, запрет
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