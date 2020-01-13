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В башкирском Минобре подписали соглашение по реализации проекта по спортивной борьбе

ОБЩЕСТВО
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Фото: Из архива

В башкирском Минобре подписали соглашение по реализации проекта по спортивной борьбе Фото: Из архива

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии Министерство молодежной политики и спорта, Министерство образования и науки и Региональная спортивная общественная организация «Федерация спортивной борьбы РБ» подписали соглашение о взаимодействии в реализации проекта «Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан».

В подписании соглашения приняли участие исполняющий обязанности министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Алексей Новиков, министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин и президент Региональной спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан» Борис Беляев.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках полномочий, возложенных на каждую из сторон, по развитию условий для организации занятий спортивной борьбой в рамках физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в школах. В частности, планируется пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в общеобразовательных организациях; создание условий для совершенствования преподавания учебного предмета «физическая культура» и вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности в общеобразовательных организациях; реализация мероприятий, направленных на максимальное привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, развитие и поддержку одарённых детей в области спорта, формирование у обучающихся здорового образа жизни.

Проект «Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан» стартовал в сентябре 2019 года в 16 общеобразовательных организациях муниципальных образований.

Теги: Минобразования РБ
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