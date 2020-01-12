Фото: скриншот видео | Видео: пресс-служба ФК «Уфа» Врачи футбольного клуба «Уфа» предотвратили трагедию на борту самолета - видео Фото: скриншот видео | Видео: пресс-служба ФК «Уфа»

УФА, 12 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Медики футбольного клуба «Уфа» предотвратили трагедию на борту самолета.

Как рассказали в пресс-службе клуба, сегодня футболисты «Уфы» отправились на свой первый в 2020 году тренировочный сбор на Кипр. Во время перелёта по маршруту Москва — Ларнака одному из пассажиров стало плохо.

«Наш врачи Ильшат Жданов и Александр Самородов стабилизировали состояние пассажира. Благодаря слаженным действиям медицинского штаба футбольного клуба «Уфа» и бортпроводников удалось избежать экстренной посадки самолета», — сообщили в пресс-службе ФК «Уфа» .

Как отметили в клубе, это далеко не первый случай, когда врачи ФК «Уфа» оказывают неотложную помощь пассажирам на борту самолета.