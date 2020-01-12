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В Туймазинском районе Башкирии открылась новая детская поликлиника

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Туймазинском районе Башкирии открылась новая детская поликлиника Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Туймазинском районе Башкирии открылась новая детская поликлиника. Ее строительство стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

«Детская поликлиника Туймазинской центральной районной больницы уже принимает своих первых маленьких пациентов, — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. — Новое трехэтажное здание поликлиники площадью более 5,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 300 посещений в смену».
Как сообщало агентство «Башинформ», строительство детской поликлиники в Туймазинском районе республики началось в июле 2018 года.

Общая стоимость строительства составила 336 млн рублей. Из них 172 млн рублей были направлены на строительство здания, 164 млн — на оснащение и медицинское оборудование.

Теги: детская поликлиника, нацпроекты
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