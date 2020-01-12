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Владимир Путин поздравил работников российской прокуратуры

ПОЛИТИКА
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Владимир Путин поздравил работников российской прокуратуры Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

УФА, 12 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

По мнению российского лидера, от профессионализма, личной порядочности сотрудников ведомства зависит состояние законности и правопорядка в стране, доверие людей к правоохранительным органам.

«Созданная почти 300 лет назад Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твердо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства», — констатировал Путин.
Как напоминает RT на русском﻿, в октябре прошлого года по указу президента России был увеличен общий штат органов прокуратуры до 51 263 человек, включая сотрудников военной прокуратуры.

Теги: Путин, работники прокуратуры
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