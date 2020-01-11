Фото: администрация Уфы В Уфе новогодние елки меняли на апельсины Фото: администрация Уфы

УФА, 11 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе прошла экологическая акция «Елки в щепки»: в обмен на сданную елку волонтеры вручали апельсин. В рамках экологической акции «Елки в щепки» в городу установлено 26 пунктов приема отслуживших новогодних деревьев. Организаторы обеспечивают сбор, транспортирование, переработку елок — их отправят в МУП «Горзеленхоз» или на предприятие «Кроношпан».В январе прошлого года эта акция за два дня собрала почти 1 тыс. елок.

Акции продолжатся 12, 18, 19 января с 12.00 до 16.00 на следующих пунктах приема:

— ул. Коммунистическая, 5,

— ул. Силикатная, 20,

— ул. Ирендык, рядом с домом №4,

— ул. Артезианская, 18 (микрорайон «Сосны»).

В Деме в следующую субботу, 18 января, передвижной елкомобиль проследует по маршруту:

— микрорайон «Серебряный ручей», сквер напротив лицея №161, время 12.20-12.30;

— детская площадка во дворе дома 30/1 по ул. Ухтомского, 12.45-12.55;

— спортивная площадка во дворе дома №69 по ул. Грозненской, 13.10-13.20;

— магазин «Монетка» по ул. Бульвар Героев Труда, 7/3, 13.35-13.45;

— детская площадка во дворе дома №36/5 по ул. Левитана, 14.00-14.10;

— парк культуры и отдыха «Демский» 14.25-14.40;

— около ДТ «Орион» — ул. Таллинской, 17, 15.00-15.20.