Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 11 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил благотворительную Аксаковскую елку в оперном театре, на которой впервые побывали 288 уфимских детей с особенностями развития, а также дети, оказавшиеся в сложных семейных обстоятельствах, и дети ветеранов боевых действий.

«В республике таких детей, как те, что сегодня сидят здесь, — ещё почти 17,5 тысячи. Мы вас очень любим. Обещаю, что я сам лично, наше правительство, главы муниципалитетов будем всегда вас поддерживать, на руках носить. В этом моя задача. Сегодня я хочу посвятить самые лучшие, самые теплые слова мамам детей, которые здесь собрались, а также тем, кто находится сейчас дома со своими детишками. Спасибо вам большое за то, что вы делаете! Спасибо за ваше мужество, бесконечное терпение! Хочу сказать, что очень хорошо понимаю те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Вместе мы будем их решать», — сказал руководитель республики залу.

В беседе с журналистами Радий Хабиров рассказал о повседневной работе с особенными детьми, которая ведется в республике. В Уфе проектируется большой реабилитационный центр. В планах — создание таких же учреждений в Зауралье и на севере республики. Глава региона подчеркнул, что эта работа входит в число приоритетных. Кроме того, раз в квартал он встречается с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, и эта практика продолжится.

Аксаковская елка в Уфе прошла под патронажем супруги главы Башкирии Каринэ Хабировой. Праздник организовали благотворительный фонд «Территория счастья», администрация Уфы, БГТОиБ, Минтруда и соцзащиты, Минкультуры, при поддержке уфимских предприятий.

Аксаковскую елку посетил «Детский доктор мира» Леонид Рошаль — советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук. «Я приезжаю к вам каждый раз, как Дед Мороз, — пошутил Леонид Рошаль. — Желаю всем здоровья. Хочу поблагодарить ваших родителей, которые так много делают для вас. И организаторов этой елки. Благодарю волонтеров, которые работают с вами». Леонид Рошаль предложил залу вместе с ним спеть «В лесу родилась елочка», после чего зрители посмотрели самый новогодний балет — «Щелкунчик» Чайковского.

Аксаковские елки прошли также по всей республике, их посетили почти 18 тысяч детей.