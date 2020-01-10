Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции В Башкирии зарегистрировали первых детей в 2020 году: они сделали семьи многодетными Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В районных ЗАГСах Башкирии зарегистрировали первых детей в 2020 году. Первое свидетельство о рождении получила семья Хафизовых из Буздякского района республики. 31 декабря 2019 года у Артура и Айсылу родила дочь. Малышку назвали Амелией. Она стала третьим ребенком в семье. Старшая Камила учится в десятом классе, а средняя Ангелина в этом году пойдет в школу. Кстати, имя третьей дочери Хафизовых выбирала средняя дочь и папа.

Также в эти дни первый официальный документ получили родители из села Малояз Салаватского района. Зульфия и Вадим Аскаровы стали счастливыми родителями мальчика. Назвали его Булатом. Малыш сделал свою семью многодетной. До этого момента Аскаровы воспитывали двух дочерей.