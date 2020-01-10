Расходы на доставку тела погибшего контрактника из Башкирии военчасть берет на себя

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Все расходы по доставке тела солдата-контрактника с Дальнего Востока в Башкирию военная часть берет на себя. Об этом сообщили сестре солдата.

«Вчера нам позвонили из военной части. Сказали, что все расходы на транспортировку тела военная часть берет на себя», – говорит Лидия Бондарева.

Тело доставят до аэропорта Уфы через Москву. Далее администрация Альшеевского района перевезет груз в поселок Раеевский, где захоронят солдата. В районе уже создана рабочая группа, место захоронения определено. Тело привезут, когда завершится следствие по делу, ориентировочно на следующей неделе.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что тело 21-летнего Андрея Михайлова 6 января было найдено на железнодорожных путях в городе Бикине Хабаровского края. Выяснилось, что покойный был уроженцем села Раевский Альшеевского района республики. Трагическая весть шокировала родных и близких солдата, служившего по контракту в военной части.