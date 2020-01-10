Фото: Валерий Шахов Более 130 магазинов Башкирии нарушили «сухой закон» в новогодние каникулы Фото: Валерий Шахов

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

133 магазина республики нарушили «сухой закон» в новогодние каникулы, сообщили в Госкомторговли Башкирии.

Напомним, запрет на розничную продажу алкоголя, включая пиво, действовал в регионе 3 января. Кроме того, продажа алкоголя была ограничена 4, 5 и 6 января.

«Благодаря Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), проведен анализ соблюдения установленного запрета в дни новогодних каникул на реализацию алкоголя. В 133 магазинах были допущены нарушения, алкоголь в запрещенные законом дни продавался», — констатировала пресс-секретарь Госкомторговли региона Нина Никандрова.

По ее словам, нарушителей ждет административный штраф. Так, для должностных лиц штраф составит 20-40 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц варьируется от 100 до 300 тысяч рублей «с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой».

Кроме того, в дни новогодних праздников сотрудники Госкомторговли обследовали более 70 магазинов в городах и районах республики. В ходе таких рейдов факт безлицензионной реализации алкоголя выявлен в Уфе.

«В отношении продавца магазина «У Эльвиры», расположенного по улице Мушникова, д.17/4, правоохранительными органами составлен материал проверки. Сейчас дело находится на рассмотрении в МВД», — добавила Нина Никандрова.

Нарушителю грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.