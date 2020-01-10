Фото: Валерий Шахов Депутатам Башкирии поручено массово информировать о законах, дающих право на льготы Фото: Валерий Шахов

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Треть россиян не пользуется положенными им льготами, констатировал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев. Он поручил депутатам повысить эффективность исполнения законов, закрепляющих за разными категориями граждан право на льготы. Соответствующее поручение спикер парламента дал на открытии весенней сессии 2020 года.

«В настоящее время треть жителей России, имеющих право на различные льготы от государства, не получают их, — заявил 10 января на открытии весенней сессии 2020 года Константин Толкачев. — Получается, что законы, дающие гражданам соответствующие права, на практике зачастую носят спящий характер, не работают. Жизнь людей по факту не улучшается. Причины сложившейся ситуации различны. В большинстве случаев — это отсутствие у населения информации о своих правах и порядке получения льготы».

Спикер башкирского парламента поручил депутатам провести разъяснительную работу с избирателями, проинформировать о новых законах, дающих им право на льготы.

«Такая работа должна стать одной из главных задач парламентариев на весеннюю сессию, — считает Константин Толкачев. — Мало принять закон, важно добиться того, чтобы он стал эффективным, чтобы люди почувствовали на себе его действие. Это во многом зависит от того, как работают депутаты на местах».