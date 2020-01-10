Жители Башкирии могут оценить эффективность работы муниципалитетов
Жители Башкирии могут оценить эффективность работы муниципалитетов Фото: Валерий Шахов
УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
До 31 декабря 2020 года жители Башкирии смогут оценивать работу муниципалитетов, а также государственных и муниципальных организаций, оказывающих услуги населению. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Интернет-опрос проводится на портале «Голос Республики Башкортостан».
Стать участником опроса может любой каждый житель региона, зарегистрировавшийся на портале.
Главная цель опроса — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, добавили в правительстве.