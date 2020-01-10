Радий Хабиров учредил гранты главы Башкортостана в сфере образования

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

C 2020 года в Башкирии учреждаются 20 грантов по 1 млн рублей «за достижение высоких результатов в образовательной деятельности» на общую сумму 20 млн рублей.

Они будут вручаться по итогам каждого учебного года 10 лучшим городским и 10 лучшим сельским общеобразовательным организациям республики. Указ о грантах руководителя региона в этой сфере подписал Радий Хабиров.

Документом также утверждено положение о конкурсном отборе. В частности, в нем представлены критерии оценки эффективности оказания школами образовательных услуг.

Определить порядок предоставления грантов поручено республиканскому правительству.