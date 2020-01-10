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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Начался прием заявок для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Начался прием заявок для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

10 января начался прием заявок для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Свои заявки желающие могут оставить на официальной странице федеральной программы. После подачи заявки документы претендентов подаются:

1) в электронном виде нотариально заверенные копии на адрес электронной почты: zemteacher.irorb@yandex.ru;

2) на бумажном носителе — региональному оператору по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, д. 120, каб. 205 (Институт развития образования РБ).

Заявки принимаются с 10 января до 15 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

По дополнительным вопросам обращаться по телефону: 8 987 58 45 776.

С полным перечнем вакансий, вошедших в программу, можно ознакомиться здесь﻿.

Напомним, в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города.

На федеральные выплаты для сельских учителей в рамках программы «Земский учитель» могут рассчитывать педагоги до 55 лет. Программа не распространяется на воспитателей детских садов, а также других педагогических работников, кроме непосредственно учителей.

При этом в список должностей педагогических работников, помимо учителя, входят: воспитатель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, концертмейстер, логопед, методист, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, тренер-преподаватель.

Теги: «Земский учитель», образование
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