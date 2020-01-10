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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за 2019 год 465 человек заверили свои дипломы для продолжения учебы за границей

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан за 2019 год поступило 517 заявлений о предоставлении государственной услуги по подтверждению документов об образовании и квалификации, из них количество принятых решений о подтверждении документов — 465. 5 заявлений в настоящее время находятся в работе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Большая часть заявлений (80 процентов) подается с использованием системы государственных услуг, что, в свою очередь, позволяет заявителям экономить при оплате государственной пошлины (2500 рублей при личном заявлении, 1750 рублей при подаче документов через систему государственных услуг). Преобладающее число заявителей — женщины (59%). Заверив дипломы, жители Башкирии выезжают в США, Канаду, Австрию, Германию, Турцию, Южную Корею для продолжения обучения и трудоустройства в связи с переездом на постоянное место жительство за границу. Чаще всего за проставлением апостиля обращаются выпускники УГНТУ, УГАТУ, БГУ и БГМУ.

Теги: обучение за рубежом
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