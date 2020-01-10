Пресс-секретарём главы Башкирии назначена Диана Ихсанова

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Распоряжением главы Башкортостана Радия Хабирова пресс-секретарём руководителя республики назначена Диана Ихсанова. Занимавший ранее эту должность Фанур Ягафаров с октября прошлого года в должности вице-премьера курирует деятельность Министерства образования и науки, Министерства культуры, управления по контролю и надзору в сфере образования, Агентства по печати и СМИ республики.

Справка

Ихсанова Диана Винеровна родилась 29 октября 1995 года в селе Новые Киешки Кармаскалинского района. Окончила Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Башкирский государственный университет. Трудовую деятельность начала в 2015 году в качестве индивидуального предпринимателя. В 2016–2018 годах – главный редактор молодёжного информационного агентства «МИР: Молодёжь. Идеи. Развитие». В 2018 году – ведущий специалист Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика». В 2018 году – специалист ГУП ТРК «Башкортостан». В 2018–2019 годах – сотрудник рабочей группы при Администрации главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях.